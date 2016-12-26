Phakamani Mahlambi iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı- kırmızılıların Güney Afrika Ligi'nde B.Wits forması giyen Phakamani Mahlambi ile ilgilendiği ileri sürüldü. Forvet arkasında görev yapan 19 yaşındaki oyuncu için menajeri Binkin, "Sakatlığından önce Galatasaray Mahlambi ile ilgilendi. Şimdi eski gücüne döndü ve yeni bir gelişme olabilir" diye konuştu.