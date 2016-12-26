''Önce ahlaklı olsunlar...''
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 78-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın Başantrenörü Ergin Ataman ise maçta herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen küfür ve hakaret yediğini, bu nedenle basın toplantısına gelmek istemediğini ancak kulübünün gereksiz yere ceza almaması için geldiğini vurguladı.
Maçın başında taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdığını hatırlatan Ataman, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler." ifadelerini kullandı.
PINAR KARŞIYAKA CEPHESİ
Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Bence maçın önemli anı geriye düştüğümüzde bile oyuna dönmeyi başarmamız oldu." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Markovic, sert bir maç oynadıklarını söyledi.
Rakiplerinin önemli oyuncularının eksik olduğuna dikkati çeken Markovic, "Biz de uzun süredir aynı problemlerle boğuşuyoruz. Ama öyle durumlarda takımlar daha çok birlik olup, daha büyük performans ortaya koyarlar. Bence maçın önemli anı geri düştüğümüzde bile oyuna geri dönmeyi başarmamız oldu. Galatasaray kazansa bile onlar için hak edilmiş olacaktı." diye konuştu.
Michael Green de önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için çok iyi bir galibiyetti. Ayrıca benim için çok büyük anlamı var, ligdeki ilk galibiyetim oldu. Bu maç potansiyelimizi gösterdik." değerlendirmesini yaptı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
''Önce ahlaklı olsunlar...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.