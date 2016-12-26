 Kötü bir gece oldu – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kötü bir gece oldu

    Kötü bir gece oldu
    Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, beklemedikleri bir sonuçla yenilgi aldıklarını söyledi. Maçın ilk yarıda başa baş geçtiğini, önemli pozisyonlar yakalamalarına rağmen sonuç alamadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Buraya çok fazla eksikle geldik. Arkasına sığınmak belki doğru değil ama eksikler bizi etkiledi. Önümüzde bir transfer dönemi var. Eksiklerimizi de biliyoruz. Eğer bu eksikleri doğru şekilde giderirsek, hedefimize ulaşırız. Hedefimiz ligde kalmak" dedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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