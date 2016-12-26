İlklerin gecesi
Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez bir maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Josue ve De Jong, ilk gol sevincini yaşadı. Eren’in suskunluğu da Alanya karşısında sonlandı.
Galatasaray'da dün ilklerin gecesi vardı... Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de en farklı galibiyetini Alanyaspor karşısında alırken, ilk kez bir maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu maça kadar ligde rakiplerine 3'ten fazla gol atamayan Aslan, dün akşam sezon rekorunu kırdı. Galatasaray'ın yıldızları da dünkü galibiyette ilkleri yaşadı. Karşılaşmada perdeyi açan De Jong ile skoru belirleyen Josue, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinçlerini yaşadı.
623 GÜN SONRA GOL ATTI
Ayrıca De Jong tam 623 gün sonra gol attı. Hollandalı orta saha, Milan forması giydiği 12 Nisan 2015'te Sampdoria ağlarını havalandırmıştı. Alanyaspor galibiyetinde öne çıkan isimlerden bir diğeri ise Eren Derdiyok'tu. Bu sezonun ilk 5 haftasında 5 kez ağları sarsan 28 yaşındaki forvet, daha sonra forma giydiği 6 maçta gol atamamıştı. 12. haftadaki Bursaspor maçında bir gol üreten yıldız futbolcu, 3 karşılaşmada gol orucuna girdikten sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte suskunluğu bozdu.
İŞTE ÖNE ÇIKANLAR
-Sneijder, Galatasaray kariyerinde bir maçta ilk kez 4 gole birden katkı sağladı. (1 gol 3 asist)
-Hamit Altıntop 20 Mayıs 2015'teki Rize maçı sonrası ilk kez ligde 45 dakika forma giydi.
-Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Nigel de Jong dün Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
-Josue, Galatasaray'daki ilk sezonunda ilk golünü dün Alanyaspor maçında kaydetti.
-Galatasaray bu sezon ilk kez ligde bir maçta 5 gol attı.
-Aslan tarihinde ilk kez karşılaştığı Alanyaspor'u yendi.
623 GÜN SONRA GOL ATTI
Ayrıca De Jong tam 623 gün sonra gol attı. Hollandalı orta saha, Milan forması giydiği 12 Nisan 2015'te Sampdoria ağlarını havalandırmıştı. Alanyaspor galibiyetinde öne çıkan isimlerden bir diğeri ise Eren Derdiyok'tu. Bu sezonun ilk 5 haftasında 5 kez ağları sarsan 28 yaşındaki forvet, daha sonra forma giydiği 6 maçta gol atamamıştı. 12. haftadaki Bursaspor maçında bir gol üreten yıldız futbolcu, 3 karşılaşmada gol orucuna girdikten sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte suskunluğu bozdu.
İŞTE ÖNE ÇIKANLAR
-Sneijder, Galatasaray kariyerinde bir maçta ilk kez 4 gole birden katkı sağladı. (1 gol 3 asist)
-Hamit Altıntop 20 Mayıs 2015'teki Rize maçı sonrası ilk kez ligde 45 dakika forma giydi.
-Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Nigel de Jong dün Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
-Josue, Galatasaray'daki ilk sezonunda ilk golünü dün Alanyaspor maçında kaydetti.
-Galatasaray bu sezon ilk kez ligde bir maçta 5 gol attı.
-Aslan tarihinde ilk kez karşılaştığı Alanyaspor'u yendi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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