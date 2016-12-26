Gurur duydum

Teknik Direktörü, takımın performansındanmemnun olduğunu belirtti. Riekerink,"Bugün takımımla gurur duyduğumusöyleyebilirim. Güzel skorlu birgalibiyet oldu. Farkı daha da açabilirdik.Maç öncesidiye konuştuk. İyi de yaptığımızı düşünüyorum"dedi.hoca, maçta1 gol 3 asistlik performans sergileyenile ilgili ise "Motivasyonu sezon başındanberi hep üst seviyede." ifadelerini kullanırken,'a tribünlerin gösterdiği tepkiylealakalı "Selçuk, sakatlık yaşadığı için ikinciyarıya çıkarmadık. Tepkiyle ilgisi yok"diye konuştu., mali sorunlar nedeniylekendisine ödeme yapılmamasıylaalakalı olarak ise "Yönetimle çok iyi ilişkilerimizvar. Herhangi bir problem yok." diyekonuştu. Arayı en iyi şekilde değerlendireceklerinide belirten JOR,uygulamasına sıcak baktığını da söyledi.