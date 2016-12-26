G.Saray set vermedi
Erkekler voleybolunda dün kupa maçları vardı. Şanlıurfa'ya konuk olan G.Saray, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Kupa Voley'de günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş taraftarları önünde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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