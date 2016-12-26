 G.Saray set vermedi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    G.Saray set vermedi

    G.Saray set vermedi
    Erkekler voleybolunda dün kupa maçları vardı. Şanlıurfa'ya konuk olan G.Saray, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Kupa Voley'de günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş taraftarları önünde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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