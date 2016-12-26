En fazla 2 oyuncu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapacağı maçın ardından devre arasına girecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Hollandalı teknik adamın daha önce verdiği bir rapor bulunduğu ancak Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla planlamada değişikliğe gidildiği ve transferde önceliğin savunmada olduğu bildirildi.
- UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum öncelikli
Kulüp yetkilileri, transfer planlamasında en önemli kriterin, UEFA Finansal Fair Play Komitesince verilen 65 milyon avroluk yıllık bütçenin aşılmaması olduğunu dile getirdi.
Ara transfer döneminde öncelikle savunmaya, ardından da forvet hattına olmak üzere en fazla 2 oyuncunun kadroya katılabileceği vurgulanırken, yüksek maliyetli bir futbolcunun alınması durumunda ikinci bir ismin getirilemeyebileceğine dikkat çekildi.
Özellikle ara transfer döneminde istenilen seviyede oyuncu bulmanın zorluğu nedeniyle, yapılacak çalışmaların bir kadro operasyonundan ziyade, takviye olarak nitelendirilebileceği, ihtiyaçların da bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacağı kaydedildi.
- Hiçbir oyuncuya resmi teklif yok
Galatasaray'da ara transfer öncesi hiçbir oyuncuya resmi teklifin olmadığı aktarıldı.
Basına yansıyan haberlere karşın ne Çin, ne de başka bir ülke takımından kulübe ulaşan teklif bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, herhangi bir oyuncunun takımdan ayrılması durumunda, transfer planlamasında değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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