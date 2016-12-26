 Efsane tribündeydi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Efsane tribündeydi

    Efsane tribündeydi
    Sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden olan Cevad Prekazi, dün akşamki Alanyaspor maçını tribünden takip etti. 'ın yarın gerçekleştirilecek olan , 'Tarih Yazan Formalar' lansmanına katılmak için İstanbul'a gelen Prekazi, eski takımının maçını da 'ya gelerek izledi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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