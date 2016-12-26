De Jong 623 gün sonra...
Galatasaray'ın Hollandalı defansif orta saha oyuncusu Nigel de Jong, sarı kırmızılıları Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı. 1.74'lük boyuyla kalabalık Alanya savunması arasında kafa vuruşunu yapan futbolcu golden sonra da asker selamı verdi.
Nigel de Jong, son lig golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya atmıştı. Hollandalı futbolcu Alanyaspor'a attığı golle tam 623 gün sonra tekrar golle buluşmuş oldu.
De Jong'un attığı golün 6 dakika sonrasında Alanyaspor, Sajad'ın attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında ise Gassama'nın kendi kalesine attığı golle maçta sarı kırmızılılar tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı De Jong attığı golün ardından asker selamı verdi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
De Jong 623 gün sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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