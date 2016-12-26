De Jong 623 gün sonra...

Nigel de Jong, son lig golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya atmıştı. Hollandalı futbolcu Alanyaspor'a attığı golle tam 623 gün sonra tekrar golle buluşmuş oldu.



De Jong'un attığı golün 6 dakika sonrasında Alanyaspor, Sajad'ın attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında ise Gassama'nın kendi kalesine attığı golle maçta sarı kırmızılılar tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.







Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı De Jong attığı golün ardından asker selamı verdi.