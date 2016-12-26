 Cimbom'un eski hocası bıraktı! – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Cimbom'un eski hocası bıraktı!

    Cimbom'un eski hocası bıraktı!
    Galatasaray'ın eski hocası Frank Rijkaard, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Hollandalı spor adamı, "Birkaç yıl önce teknik direktörlüğü bıraktım; çünkü hayatımda başka öncelikler var. Futbolla hâlâ ilgiliyim ama artık antrenör olmayacağım" diye konuştu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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