Bruma ucuz yırttı

Türk Telekom Arena'da dün gecenin en çok konuşulan konuların başında Bruma'nın, Alanyasporlu Carlos Garcia'ya attığı yumruklar geldi. İlk yarıda, ikili mücadelede kendisini engellemeye çalışan rakibine iki yumruk atan Portekizli yıldız sarı kart gördü. Ancak hakem Halis Özkahya'nın bu kararı çok tartışıldı. Futbol otoriteleri pozisyon nedeniyle Alanyasporlu oyuncunun engelleme nedeniyle sarı kart, Bruma'nın ise kırmızı kart görmesi görüşünde birleştiler.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

HAKEMİN takdiriyle kırmızı karttan kurtulan Bruma, cezalı duruma düşmekten kurtulamadı! Kart sınırındaki Portekizli yıldız, bu pozisyonda gördüğü sarı kart nedeniyle sınırı aştı. 22 yaşındaki futbolcu, 17. haftada oynanacak Atiker Konya maçında forma giyemeyecek.



ERMAN TOROĞLU: "KIRMIZI OĞLU KIRMIZI"

Alanyasporlu futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart itirazlarında bulundu. Maça damga vuran pozisyonu Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yorumladı. Takım oyunu programında pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ne teknik direktör, ne de futbolcu transfer edeceksin. Hakem transfer edeceksin. Bruma'nın pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı. Boks maçları var, Orhan Ayhan anlatıyor. Acaba Bruma'yı nasıl anlatırdı?. Bruma 9. dakikada kırmızı kart görse, buyurun cenaze namazına. Bir orta oyunu var, biz de kendi çapımızda sahne alıyoruz" diye konuştu.







*Görüntü Lig Tv'den alınmıştır.