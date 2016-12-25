Sneijder’ın kramponları satıldı
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’ın Juventus’a gol attığı maçta giydiği kramponlar 7000 TL’ye satıldı.
Antalya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı balosunda, Galatasaray'ın 11 Aralık 2013'te Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Juventus'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımın tek golünü atan isim olan Wesley Sneijder'ın imzalı kramponları baloda düzenlenen açık arttırmayla diş hekimi İrfan Biner ve müteahhit Taylan Erbaş tarafından 7000 TL'ye satın alındı.
Baloda konuşan dernek başkanı Gökmen Güzel, "Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız" ifadelerini kullandı.
Baloda konuşan dernek başkanı Gökmen Güzel, "Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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