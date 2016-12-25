Sabri Sarıoğlu ıslıklandı!

Maç içinde yaptığı top kayıplarıyla dikkati çeken Sabri, maçta 1-1 beraberliğe neden olan golün ortasının da kendi kanadından gelmesi sonrası

tepkilerle karşılaştı.



Özellikle güney kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, Sabri'nin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sırada Sabri'nin de tribünlere yönelik sinirli hareketleri dikkati çekti.