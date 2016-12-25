Sabri Sarıoğlu ıslıklandı!
Sarı-kırmızılı oyuncu Sabri Sarıoğlu, taraftarların tepkisini aldı.
Maç içinde yaptığı top kayıplarıyla dikkati çeken Sabri, maçta 1-1 beraberliğe neden olan golün ortasının da kendi kanadından gelmesi sonrası
tepkilerle karşılaştı.
Özellikle güney kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, Sabri'nin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sırada Sabri'nin de tribünlere yönelik sinirli hareketleri dikkati çekti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:00
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Sabri Sarıoğlu ıslıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.