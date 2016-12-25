 En iyisi Cimbom’dan – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    En iyisi Cimbom’dan

    En iyisi Cimbom’dan
    'ın judocusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yapılan oylamada 'Yılın kadın judocusu' ödülünü kazandı. Kosovalı sporcu, Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın alıp ülkesi adına tarihe geçmişti. Kulüp de şampiyon sporcusunu başarısından dolayı kutladı.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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