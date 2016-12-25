En iyisi Cimbom’dan
Galatasaray'ın judocusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yapılan oylamada 'Yılın kadın judocusu' ödülünü kazandı. Kosovalı sporcu, Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın alıp ülkesi adına tarihe geçmişti. Kulüp de şampiyon sporcusunu başarısından dolayı kutladı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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