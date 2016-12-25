Aslan fena kükredi: 5-1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Alanyaspor'u ağırladı.

Yüksek tempoda geçen mücadelede bol pozisyon ve bol gol vardı. Sneijder'in 3 asist ve 1 golle yıldızlaştığı mücadelede Cimbom, De Jong, Lamine Gassama(kk), Sneijder, Eren Derdiyok, ve Josue'nin golleriyle Alanya'yı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Sajjad Shahbazzadeh'ten geldi.

Galatasaray ilk yarının son haftasında Alanya'yı farklı yenerek 2016'yı galibiyetle kapadı ve lider Başakşehir'le puan farkını 5'e indirdi. Alanyaspor ise 18 puanla 14. sıraya geriledi.

HOLLANDALI AÇTI, VATANDAŞI ATTI

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortasından kazanılan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçti. Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına müsait pozisyonda Nigel De Jong kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

ALANYA HEMEN CEVAP VERDİ

Mücadelenin 39. dakikasında hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderdi. O noktada Sajjad Shahbazzadeh güzel bir kafa vuruşu yaptı ve top Muslera'nın bakışları arasında ağlarla buluştu.

CİMBOM DEVREYE ÖNDE GİRDİ

45. dakikada Eren Derdiyok'un pasıyla ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Selçuk İnan, pasını yerden ön direğe doğru çevirdi O noktaya hareketlenen Sneijder topa dokunamadı. Topa müdahale etmneye çalışan Lamine Gassama ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

SNEİJDER'DEN JENERİKLİK GOL!

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza yayı içerisindeki Wesley Sneijder'a gönderdi. Sneijder, sağ ayağıyla aşırtma bir vuruş yaparak kaleci Zdenek Zlamal'ı mağlup etmeyi başardı.

EREN ŞANSIZLIĞINI KIRDI

55. dakikada Bruma'nın sol kanada gönderdiği pasla topla buluşan Wesley Sneijder pasını hemen ön direğe doğru çevirdi. O noktada hareketlenen Eren Derdiyok sağ ayağının dışıyla şutunu çekti ve top ağlarla buluşturdu.

JOSUE SİFTAH YAPTI

80. dakikada ceza alanı önünde çok iyi paslaşmalar sonrasında Yasin Öztekin'den aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla tekrar buluşan Wesley Sneijder, tek topla pasını penaltı noktasının hemen önüne çıkarttı. O noktada Josue boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

68. dakikada ilk sarı kartını gören Erhan, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.



5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, ligde üst üste 5. maçını da kaybetmemiş oldu. Son olarak ligin 11. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi sonrası, Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1), Gaziantepspor (3-1), Osmanlıspor (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (5-1) maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Son 5 maçta alınan sonuçlarla, bu süreç için teknik direktör Riekerink'in belirlediği 13 puanlık hedef de tuttu.



GALATASARAY ADINA SEZONUN EN GOLLÜ MAÇI

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde bu sezon en gollü maçını oynadı. Geride kalan maçlarda 3'ten fazla gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor ağlarını 5 kez havalandırarak ligde bu sezon en yüksek gol rakamına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Dersimspor maçını da 5-1 kazanmıştı.

SNEİJDER'DEN 4 GOLE KATKI

Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Hollandalı futbolcu, maçta 1 gol atarken, 3 golün de pasını vererek 4 gole katkı sağladı. İlk olarak sarı-kırmızılı takımın 1-0 öne geçtiği golde De Jong'a pası veren Sneijder, ardından attığı şık golle de takımını 3-1 öne geçirdi. Yıldız oyuncu, Eren Derdiyok ile Josue'nin gollerinde de pası vererek, müsabakayı 1 gol ve 3 asistle tamamlamış oldu.

EREN DERDİYOK 3 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ı Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-1'lik üstünlüğe taşıyan Eren Derdiyok, 3 maç aradan sonra skor üretti. Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 maçta 5 gol atan Eren, ardından yaşadığı sıkıntılı süreçte 6 müsabakada rakip ağları havalandıramazken, 12. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında şanssızlığını kırmasının ardından yine 3 maç beklemek zorunda kaldı. Son oynanan Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında rakip ağları havalandıramayan Eren, Aytemiz Alanyaspor önünde yeniden golle buluşmuş oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

GALATASARAY'IN GOL YEME SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapatamayarak kötü bir seriyi devam ettirmiş oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 1-0 yendiği müsabakanın ardından üst üste çıktığı 10. resmi maçta da gol yemekten kurtulamadı. Savunma zaaflarıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, son oynanan 7 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kalesinde gol görmüş oldu.



İKİ TAKIM RESMİ BİR MAÇTA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, bir ilk olarak tarihe geçti.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk resmi müsabaka olma özelliği taşıdı. Daha önce Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, 2012-2013 sezonunun devre arasında, Alanya'daki bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Türk Telekom Arena'da tribünlerin büyük bölümünün boş olması dikkati çekti.

Konuk ekip seyircisi için ayrılan bölümde yaklaşık 200 taraftar yer alırken, bu taraftarlar tribünde büyük boyutta bir Türk bayrağı açtı.

Öte yandan, müsabaka öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Seremoninin ardından Galatasaray taraftarları, iki takımı birden tribüne çağırıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.