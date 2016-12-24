''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Vodafone Arena'da düzenlenen 'Şehitlere Saygı Maçı' hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Cimbom'un hocası "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz. Çok güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Bunu korumak gerekiyor" diye konuştu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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