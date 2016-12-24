 Tuzla maçı Başakşehir’de – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tuzla maçı Başakşehir’de

    Tuzla maçı Başakşehir’de
    'nda 28 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan Tuzlaspor- G.Saray maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı. 20.30'daki karşılaşma Tuzla Stadı'nda ışıklandırma olmadığı için Başakşehir'de oynanacak. Başakşehir, Florya'ya yarım saat uzaklıkta. Tuzlaspor ise iç saha maçı için en az 1.5 saat yol gidecek.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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