Tuzla maçı Başakşehir’de
Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan Tuzlaspor- G.Saray maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı. 20.30'daki karşılaşma Tuzla Stadı'nda ışıklandırma olmadığı için Başakşehir'de oynanacak. Başakşehir, Florya'ya yarım saat uzaklıkta. Tuzlaspor ise iç saha maçı için en az 1.5 saat yol gidecek.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Tuzla maçı Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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