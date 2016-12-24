 Sneijder’in yanına gidiyor – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sneijder’in yanına gidiyor

    Sneijder’in yanına gidiyor
    Hollanda basını, Rubin Kazan'ın Brezilyalı forveti Jonathas de Jesus'un yeni yılda 'le birlikte oynamaya hazırlandığını yazdı. 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 8 gol attığı belirtilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. 2009- 10'da AZ'de (15 maç/4 gol) forma giyen Jonathas'ı Riekerink'in yakından tanıdığı da ifade edildi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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