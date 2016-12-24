Serdar’dan iyi haber
Kulüp doktoru İnce, sezonu kapattığı belirtilen Serdar Aziz’in 6-8 hafta özel bir dizlik kullanacağını sonra çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar Aziz: Ameliyat düşünmüyoruz. Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak (Serdar'ın sezonu kapattığı ileri sürülmüştü.) Podolski: Tedavisi çok iyi gidiyor. 4 Ocak'ta takımla çalışmalara başlayacak. Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci: Kuvvet çalışmaları yapıyorlar. Gayet iyi durumdalar. Kolbeinn Sigthorsson: Bizde tedavisi tamamlandı. Kondisyon çalışmalarına devam ediyor.
POLDİ, SİNAN VE TOLGA YOK
Yener İnce; Podolski, Sinan ve Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçında oynatmayacaklarını açıklarken, Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un ise forma giyebileceklerini ifade etti.
AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK
Osmanlıspor ile Ankara'da oynanan maçta sağ diz arka çapraz bağları kopan ve menisküs yırtığı oluşan Serdar Aziz, ameliyatsız tedavi programı uygulamak istemişti. Sağlık kurulu, 26 yaşındaki oyuncunun talebini uygun buldu.
POLDİ, SİNAN VE TOLGA YOK
Yener İnce; Podolski, Sinan ve Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçında oynatmayacaklarını açıklarken, Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un ise forma giyebileceklerini ifade etti.
AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK
Osmanlıspor ile Ankara'da oynanan maçta sağ diz arka çapraz bağları kopan ve menisküs yırtığı oluşan Serdar Aziz, ameliyatsız tedavi programı uygulamak istemişti. Sağlık kurulu, 26 yaşındaki oyuncunun talebini uygun buldu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
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