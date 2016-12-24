 Serdar’dan iyi haber – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Serdar’dan iyi haber

    Serdar’dan iyi haber

    Kulüp doktoru İnce, sezonu kapattığı belirtilen ’in 6-8 hafta özel bir dizlik kullanacağını sonra çalışmalara başlayacağını açıkladı.

    Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar Aziz: Ameliyat düşünmüyoruz. Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak (Serdar'ın sezonu kapattığı ileri sürülmüştü.) Podolski: Tedavisi çok iyi gidiyor. 4 Ocak'ta takımla çalışmalara başlayacak. Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci: Kuvvet çalışmaları yapıyorlar. Gayet iyi durumdalar. Kolbeinn Sigthorsson: Bizde tedavisi tamamlandı. Kondisyon çalışmalarına devam ediyor.

    POLDİ, SİNAN VE TOLGA YOK
    ; Podolski, Sinan ve Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçında oynatmayacaklarını açıklarken, Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un ise forma giyebileceklerini ifade etti.

    AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK
    Osmanlıspor ile Ankara'da oynanan maçta sağ diz arka çapraz bağları kopan ve menisküs yırtığı oluşan , ameliyatsız tedavi programı uygulamak istemişti. Sağlık kurulu, 26 yaşındaki oyuncunun talebini uygun buldu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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