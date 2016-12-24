 Kafadan kaybediyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kafadan kaybediyor!

    Kafadan kaybediyor!
    Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maç sonunda 15 gol yiyen Galatasaray ilginç bir istatistikle öne çıktı. Sarı-kırmızılılar ağlarında gördükleri gollerin 8'ini kafa vuruşlarından yedi. Son oynadıkları ve 2-2 sona eren Osmanlıspor maçında da Webo'nun kafa vuruşlarıyla ağları havalananan sarı- kırmızılılar, ligin en çok kafa golü yiyen takımı oldu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafadan kaybediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.