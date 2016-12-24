 İstasyon çalışması – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    İstasyon çalışması

    İstasyon çalışması
    Aytemiz Alanya maçının hazırlıkları sürüyor. Florya'daki idmanda dün istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Eren ve Chedjou ısınmanın ardından ayrı koşu yapıp, tesislere girdi. Sneijder ile De Jong ise içeride özel program uyguladı. Sigthorsson, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan ve Podolski tedavi oldu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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