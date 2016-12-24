Her zaman hazırım

“Galatasaray’ın bir üyesiyim ve şans bulduğumda en iyi şekilde formamı terletmeye çalışıyorum. Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum”

Sarı-kırmızılıların ikinci kalecisi Cenk Gönen, dün basının karşısına çıktı. Alanya maçının önemine değinen 28 yaşındaki file bekçisi, "İlk yarıyı zirvenin yakın bir takipçisi olarak bitirebilmek için bu maç fırsat. Bu şansı değerlendirecek potansiyele sahibiz. Başarının yolu şampiyon olmaktan geçer. Bunu başarmak elimizde. Kalitemizi yansıttığımızda puan farkı kapanacaktır. Sezon sonunda şampiyon olabilecek kapasiteye sahibiz. Şampiyonluğa inancım tam" dedi.



DEMİREL'İ ES GEÇTİ

"Verilen görevi yapmakla sorumluyum" diyen Cenk, "Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Cenk, "Beğendiğin yerli kaleciler kim?" sorusunda Volkan Demirel'i es geçip, "Tolga Zengin, Volkan Babacan, Harun ve Onur" yanıtını verdi.