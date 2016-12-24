Hagi’nin takımına şok

Hagi ve Petrescu gibi efsaneleri yetiştiren Steaua Bükreş, isminde yer alan 'Steaua' ifadesini yasa dışı kullandığı iddiasıyla Romanya Savunma Bakanlığı tarafından 2011 yılında açılan davayı kaybetti. Bakanlık, orduya ait olan 'Steaua' ismini 2004'ten beri illegal olarak kullanan Becali'den 40 milyon euro tazminat talep etti.