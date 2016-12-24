Gözler Yasin’de

Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin kariyer rekoruna koşuyor. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, geride kalan 15 haftada 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın tecrübeli ismi bir gol daha atması halinde en golcü sezonunu yaşayacak. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmayı başarmıştı.