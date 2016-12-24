Gözler Yasin’de
Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin kariyer rekoruna koşuyor. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, geride kalan 15 haftada 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın tecrübeli ismi bir gol daha atması halinde en golcü sezonunu yaşayacak. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmayı başarmıştı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Gözler Yasin’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.