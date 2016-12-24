 Gol rekoru gelebilir – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gol rekoru gelebilir

    Gol rekoru gelebilir
    Cimbom'un rakibi bu sezon maçlarında en çok gol olan takım... Hüseyin Kalpar yönetimindeki turuncuyeşilliler 21 gol atarken, 26 gol yedi ve maç başına 3.13 gol ortalamasına ulaştı. Arena'da yarın gol rekoru gelebilir...
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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