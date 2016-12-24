Gol rekoru gelebilir
Cimbom'un rakibi Alanyaspor bu sezon maçlarında en çok gol olan takım... Hüseyin Kalpar yönetimindeki turuncuyeşilliler 21 gol atarken, 26 gol yedi ve maç başına 3.13 gol ortalamasına ulaştı. Arena'da yarın gol rekoru gelebilir...
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
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1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
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BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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