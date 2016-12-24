Galatasaraylı judocuya büyük onur
Olimpiyat şampiyonu Majlinda Kelmendi, IJF tarafından kadınlarda yılın sporcusu seçildi.
Galatasaray Kulübü Judo Şubesi sporcusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından kadınlarda yılın sporcusu seçildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Majlinda Kelmendi, IJF tarafından yapılan oylamada, yılın kadın judocusu seçildi." denildi.
Kosovalı sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın madalya kazanarak, olimpiyatlarda ilk kez yer alan ülkesine ilk altın madalyayı getirmişti.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:37
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
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