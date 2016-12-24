Galatasaraylı judocuya büyük onur

Galatasaray Kulübü Judo Şubesi sporcusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından kadınlarda yılın sporcusu seçildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Majlinda Kelmendi, IJF tarafından yapılan oylamada, yılın kadın judocusu seçildi." denildi.

Kosovalı sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın madalya kazanarak, olimpiyatlarda ilk kez yer alan ülkesine ilk altın madalyayı getirmişti.