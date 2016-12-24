Galatasaray Odeabank'ta ayrılık
arı-kırmızılı takımda ABD'li oyun kurucu Dentmon'un sözleşmesi feshedildi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
- CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Toplam 4
Yorum
neoplan cr7 bu açıklamaları yaparken messi, babasıyla birlikte kaçırdıkları vergileri hesaplamakla meşguldür
- Konate hamlesi
Toplam 5
Yorum
ibrahim cenevrede yasiyorum pek cok sefer konate izledim, cok yetenekli iyi bir golcu, alinirsa cok is yapar ve cok yuksek bedellede satilir.
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 18
Yorum
TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
Galatasaray Odeabank'ta ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.