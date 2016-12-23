Sosyal medyada ‘#Riekerinkistifa’ başlığı altında tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılılar bir de “Futboldan anlayan, tecrübeli bir hoca aranıyor” ilanı verdi. Özbek yönetimi de eleştirilerden nasibini aldı

Galatasaray'ın son dönemde ayağına kadar gelen zirve fırsatını tepmesi ve kupada ortaya konulan kötü futbol sonrası sarı-kırmızılılar seslerini yükseltirken Twitter'da gidişatın hiç de iyi olmadığını ifade ettiler. İşte o mesajlardan bazıları:



* Durum hiç iyi değil.. @Aslanstatisticc *

Yeter artık düşün yakamızdan. Yalanlarınızı bahanelerinizi alıp gidin geldiğiniz yere! @makedonyali234

* İSTİFA gelmezse, ortada konuşulacak bir Galatasaray kalmayacak! @CimbomHaberTR

* Riekerink bey bırakman lazım artık bu takımın şampiyonluğa oynaması gerek olmuyo artık. @demirr1998

* Bu takım sizin çiftliğiniz değil! @Rustem_GS

* Bırakın da adamlar işlerini yapsınlar. Şu an 3. Sıradayız. @HayaliBeyfendi

* Galatasaray'ın standartlarına uymayan kişilerin Galatasaray'da işi yok! @durgutof

* Bu futboldan hiç memnun değilim!!! @serszgn

* Sabah uyandığımda istifalarını haberlerde görmüş olurum inşallah. @nazif_1905

*GALATASARAY'A yakışan bir hoca ve YÖNETİM istiyoruz!! #DursunÖzbekİstifa @malcolm_____x



SON MAÇI OLABİLİR

Sarı-kırmızılı yönetim, Alanya maçının ardından Riekerink ile devam edilip edilmeyeceğine karar verecek.