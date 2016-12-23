Semih ‘hızır’ gibi

Son 2 maçta 4 puanlık katkı yaparak Serdar Aziz’i unutturdu

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasına üzülen Galatasaray, Semih Kaya'nın performansıyla teselli buldu. Genç stoper, oynadığı son iki maçta takımına 4 puan kazandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcu, ligde Osmanlıspor deplasmanında 87. dakikada attığı golle takımını 2-1 yenilgiden beraberliğe taşıdı. Önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 devam eden Tuzlaspor maçında son dakikada penaltı kazandırıp, takımının 3 puan almasını sağladı. Semih'in formu, teknik heyeti gelecek adına sevindirdi.