 Martin Caceres’te Muslera farkı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Martin Caceres’te Muslera farkı

    Martin Caceres’te Muslera farkı
    Galatasaray ve bonservisi elinde olan Martin Caceres'le ilgili dış kaynaklı bilgiler gelmeye devam ediyor. İngiliz Chronicle gazetesi, Southampton'ın da istediği Uruguaylı stoper için Galatasaray'ın Fernando Muslera faktörü nedeniyle avantajlı olduğunu yazdı
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:45
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