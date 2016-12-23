 Mankenlik yaptılar – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Mankenlik yaptılar

    Mankenlik yaptılar
    Galatasaray Bayan Voleybol Takımı oyuncularının kamera karşısına geçtiği Trendyol'un reklam filmi yayınlandı. Takımın forma sponsoru Trendyol'un 'Sen İstersen' mottosuyla hazırlanan reklam filminde oyuncular, Trendyol markasının yeni kıyafetleriyle modellik yaptı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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