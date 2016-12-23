Hoca aranıyor
Kicker dergisi sağlık sorunları nedeniyle Bayern Münih'ten ayrılan Mathias Sammer'in Galatasaray ile yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlandığını iddia etti.
GÖZLER YÖNETİMDE
Bu arada Galatasaraylı taraftarların beklediği güzel haber ise Almanya'nın Kicker dergisinden geldi. Dergi, sağlık sorunları nedeniyle Bayern Münih'ten ayrılan Mathias Sammer'in Galatasaray ile yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlandığını iddia etti. Şimdi taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının yolunu gözlemeye başladı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:56
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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