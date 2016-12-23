Despotlar kulübü değiliz

Camianın ileri gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, başkan Özbek'i topa tuttu. Özbek ve kardeşinin kulübü "Langaspor" gibi yönettiğini ileri süren ve Cengiz, "Galatasaray 3 kuruş verince aile efradının el koyup yönettiği bir oligark (oligarşik, despotça) kulübü değildir. Buna izin veren üyeler ve taraftarlar da suçludur" dedi.