Cenk’in boşu yok

Kaleci Cenk Gönen, Tuzla maçını da boş geçmedi. 9'u kupa, 1'i de lig mücadelesi olmak üzere 10 kez Galatasaray forması giyen Cenk Gönen, sahaya çıktığı bütün maçlarda kalesinde gol (12) gördü. Öte yandan Cenk'in oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.