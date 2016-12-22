 Vargas’tan sıcak mesaj – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Vargas’tan sıcak mesaj

    Vargas’tan sıcak mesaj
    İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, 'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasaray ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray, Vargas için güzel bir opsiyon takımında forma giyemiyor" ifadesini kullandı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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