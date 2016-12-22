Vargas’tan sıcak mesaj
İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasaray ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray, Vargas için güzel bir opsiyon takımında forma giyemiyor" ifadesini kullandı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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