''Oyunumuz kötüydü''

Jan Olde Riekerink, iyi futbol sergilemeden kazandıklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı “Biz Galatasaray’ız. Güçlü bir kadromuz var ama forma bulanların performansı yetersiz” dedi.

Cimbom'un TT Arena'da Tuzlaspor'u Josue'nin 86. dakikada Josue'nin penaltısıyla 2-1 geçebildiği maçın ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink öz eleştiride bulundu. Kötü oynadıklarını kabul eden Hollandalı teknik adam sakatların yokluğunda şans bulan futbolcularının performansından da yakındı. Riekerink "Biz Galatasaray'ız. Güçlü bir kadromuz var. Sakat oyuncularımızın yerine forma giyebilecek isimlere sahibiz. Ama onlardan iyi bir performans göremedik. Yetersiz kaldılar" ifadelerini kullandı. Riekerink, Alanya maçının ardından devre arasında daha iyi olmaya çalışacaklarını belirtip transferle ilgili şöyle konuştu: "Önceliğimiz orta saha değil başka mevkiler. Buralara takviye yapacağız"