Kupaya tutundu
Cimbom, 2. Lig ekibi karşısında çok zorlandı. Elazığ ve Ercinzan’dan sonra Tuzla ile de 1-1 berabere kalacaktı. Penaltı ile 3 puanı uzandı.
Aslan kötü futbolunu Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Grubunda 2 maç sonunda 2 puanı olan Cimbom, Tuzlaspor'u yenip şansını artırmak istiyordu. Sneijder girene kadar 3 pas yapamayan sarı-kırmızılılar 68. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun trivela golüyle 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra Ozan, Sabri'nin uzaklaştıramadığı topu filelerle buluşturup skoru 1-1'e getirdi. 86'da Osmanlıspor maçında 1 puanı kurtaran Semih Kaya'ya penaltı yapıldı. Portekizli Josue skoru belirledi: 2-1. Aslan galibiyetle puanını 5'e yükseltti. Kaleci Cenk Gönen'in sözleri maç sonu itiraf niteliğindeydi "İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Alt ligdeki takımlar ciddi oynuyor. Bizde ise ciddiyetsizlik baş gösteriyor"
'İYİ DEĞİLİM'
G.Saray'a 3 puanı getiren Josue şunları söyledi: "Kazanmak önemliydi. Gol de attığım için mutluyum ama genel performansımdan memnun değilim. İyi iş çıkaramadım"
HOCA DEVREYİ KAPATTI
Maçın 21. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Tuzla atağında pozisyonu takip etmek için depar atan yan hakem Arkın Akgöl bir anda yerde kaldı. Karşılaşmaya devam edemeyen Akgöl'ün yerine 4. hakem Serkan Ergün görev yaptı. Akgöl'ün adalesinde yırtık olduğu, en az 1 ay sahalara çıkamayacağı belirtildi.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki randevuda da şehitlerimiz anıldı. Konuk Tuzlalı futbolcular ısınmaya üzerleride Türk bayrağı olan ve "1 ölür 1000 diriliriz" yazan tişörtlerle çıktı. İki takım taraftarları İstiklal Marşı'nın ardından hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
NASIL OYNADILAR?
Josue: Erzincanspor maçında olduğu gibi Tuzlaspor karşısında da bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Çok top ezdi.
Hamit: Çok güçsüz ve isteksizdi. Çektiği şutlar kaleye bile zor gitti. İkili mücadelelerde zayıf kaldı.
Sabri: İlk yarı sağ önde ikinci yarı sol önde oynadı. Takımın en arzulu ismiydi. Trivela golüyle alkış aldı.
Bruma: Maç boyunca kalabalık Tuzla savunması arasında fazla boşluk bulamadı. Bir topunda direğe takıldı.
Cenk: Muslera'nın yokluğunda kaleyi devraldı. Savunması ile uyumluydu. Yediği golde çaresizdi.
Semih: Serdar Aziz'in sezonu kapamasıyla forma artık onun. Osmanlı'daki golünden sonra dün de penaltı alıp maçı kurtardı.
'İYİ DEĞİLİM'
G.Saray'a 3 puanı getiren Josue şunları söyledi: "Kazanmak önemliydi. Gol de attığım için mutluyum ama genel performansımdan memnun değilim. İyi iş çıkaramadım"
HOCA DEVREYİ KAPATTI
Maçın 21. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Tuzla atağında pozisyonu takip etmek için depar atan yan hakem Arkın Akgöl bir anda yerde kaldı. Karşılaşmaya devam edemeyen Akgöl'ün yerine 4. hakem Serkan Ergün görev yaptı. Akgöl'ün adalesinde yırtık olduğu, en az 1 ay sahalara çıkamayacağı belirtildi.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki randevuda da şehitlerimiz anıldı. Konuk Tuzlalı futbolcular ısınmaya üzerleride Türk bayrağı olan ve "1 ölür 1000 diriliriz" yazan tişörtlerle çıktı. İki takım taraftarları İstiklal Marşı'nın ardından hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
NASIL OYNADILAR?
Josue: Erzincanspor maçında olduğu gibi Tuzlaspor karşısında da bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Çok top ezdi.
Hamit: Çok güçsüz ve isteksizdi. Çektiği şutlar kaleye bile zor gitti. İkili mücadelelerde zayıf kaldı.
Sabri: İlk yarı sağ önde ikinci yarı sol önde oynadı. Takımın en arzulu ismiydi. Trivela golüyle alkış aldı.
Bruma: Maç boyunca kalabalık Tuzla savunması arasında fazla boşluk bulamadı. Bir topunda direğe takıldı.
Cenk: Muslera'nın yokluğunda kaleyi devraldı. Savunması ile uyumluydu. Yediği golde çaresizdi.
Semih: Serdar Aziz'in sezonu kapamasıyla forma artık onun. Osmanlı'daki golünden sonra dün de penaltı alıp maçı kurtardı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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ercfb79 bu nasıl bir Türkçedir nasıl bir cümle yapısıdr aman yarabbi ...
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