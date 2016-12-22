G.Saray ve Trabzon istiyor
Liverpool takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Samed Yeşil'in menajeri Reza Fazeli, 22 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiğini doğruladı. Fazeli, "İlgi var ama ben somut bir görüşme yapmadım. Türkiye önemli bir seçenek" dedi. Genç golcü, Luzern'de oynadı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
G.Saray ve Trabzon istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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