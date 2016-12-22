G.Saray ve Trabzon istiyor

Liverpool takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Samed Yeşil'in menajeri Reza Fazeli, 22 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiğini doğruladı. Fazeli, "İlgi var ama ben somut bir görüşme yapmadım. Türkiye önemli bir seçenek" dedi. Genç golcü, Luzern'de oynadı.