Caceres’ten haber var
Tecrübeli bir stoper arayan Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ünlü oyuncu Martin Caceres bir süredir Brezilya'nın Cruzeiro takımı ile temas halinde... Bonservisi elinde olan Uruguaylı oyuncu, Brezilya ekibinden ayda 600 bin Real (Yaklaşık 150 bin euro) talep etti. Yılda 2 milyon euro'luk talep Cruzeiro'ya çok yüksek gelirken, Muslera'yla menajeri aynı olan Uruguaylı stoper aynı rakamı G.Saray'dan da istedi. Cimbom'un Martin Caceres'e birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 8
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
Caceres’ten haber var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.