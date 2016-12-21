Tek başına takım
Rüzgarın oğlu Bruma, bu sezon rakiplerine 77 çalım attı. Genç yıldız bu müthiş performansıyla İngiltere’den Burnley, Türkiye’den Konya ve Almanya’dan Darmstadt takımını geride bıraktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen tüm oyuncuların bu sezon ligde attığı çalım sayısı toplamda 74. Bu rakam Konyaspor için 67, Almanya Bundesliga ekibi Darmstadt için de 60. Çalım sayısında tek başına bu kulüpleri geride bırakan Bruma, bu sezon 15 maçta 5 gol atıp, 5 de asist yaptı ve skora da katkı yapmayı ihmal etmedi.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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