 Son pişmanlık – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Son pişmanlık

    Son pişmanlık
    Geçen sezon bedelsiz olarak teklif edilen Ryan Babel'in, İspanya'daki performansı yönetimini pişman etti. Ryan Donk'un transferi sonrasında Galatasaray'a gelmek isteyen ancak, sarı-kırmızılıların 'omuzundan kronik sakat' diyerek gelişine onay vermediği Hollandalı yıldız, Deportivo forması altında bu sezon 11 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:12
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