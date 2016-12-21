 Serdar Aziz çare arıyor – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    çare arıyor

    Serdar Aziz çare arıyor
    Bir türlü sakatlıklardan başını kaldırmayan Serdar Aziz'den sürpriz bir çıkış geldi. Osmanlıspor'un buzlu zemininde sağ diz arka çapraz bağları kopan tecrübeli futbolcu, kulüp doktorlarının "Ameliyat olman şart" uyarısına rağmen karşın bıçak altına yatmaya sıcak bakmıyor. Ameliyat olması halinde uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Serdar, bu nedenle alternatif tedavi yöntemlerini araştırıyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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