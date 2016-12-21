Mustafa kapıyı zorluyor

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Levski Sofya maçında oyuna almasının ardından tüm dikkatleri üzerine toplayan Mustafa Kapı, başarılı performansını sürdürüyor. Cimbom'un 14 yaşındaki yıldızı, 2-1 kazandıkları Tepecikspor maçında ilk golün asistini yaptı, ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Riekerink'e mesaj yolladı.