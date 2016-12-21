 Mustafa kapıyı zorluyor – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mustafa kapıyı zorluyor

    Mustafa kapıyı zorluyor
    Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Levski Sofya maçında oyuna almasının ardından tüm dikkatleri üzerine toplayan Mustafa Kapı, başarılı performansını sürdürüyor. Cimbom'un 14 yaşındaki yıldızı, 2-1 kazandıkları Tepecikspor maçında ilk golün asistini yaptı, ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Riekerink'e mesaj yolladı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa kapıyı zorluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.