 En popüler gol Yasin’in – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    En popüler gol Yasin’in

    En popüler gol Yasin’in
    Süper Lig'in iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 15. haftada atılan 22 gol 97 bin 865 kez izlendi. Turkcell'in uygulamasında en çok 'in golü seyredildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
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