En fazla skor katkısı Galatasaray'da

Süper Lig'in ilk 15 haftasında 25 gol atan sarı-kırmızılı takımda, 23 gol üreten hücum oyuncuları, aynı bölgedeki meslektaşlarına oranla ön plana çıktı.

Sarı-kırmızılıların forvet hattında görev yapan Yasin Öztekin 7, Eren Derdiyok 6, Armindo Bruma 5, Lukas Podolski 3, Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş birer kez rakip fileleri havalandırdı.

- Galatasaray'ı ligin ilk ikisi takip etti

Galatasaray'dan sonra forvet hattında görev alan oyuncularından en fazla skor katkısı alan takımlar Süper Lig'in ilk iki sırasındaki Medipol Başakşehir ile Beşiktaş oldu.

Lider Medipol Başakşehir'in hücum oyuncuları toplam 30 golün 22'sine imza attı. Lideri ikinci sırada takip eden Beşiktaş da aynı rakamı buldu. Siyah-beyazlıların kaydettiği 27 golden 22'si forvet hattındaki oyuncularından geldi.

- En az forvet katkısı ligin son iki sırasından

Ligin ilk 15 haftasında forvetlerinden en az gol verimi alan takımlar son iki sıradaki Kayserispor ile Adanaspor olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ile 17. basamaktaki Adanaspor 12'şer gol attı. Bu iki takımın da gollerinin sekizer tanesini hücum oyuncuları filelerle buluşturdu.

- Gollerin yüzde 75'i forvetlerden

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada atılan gollerin yüzde 75'ini forvet oyuncuları kaydetti.

Atılan 332 golün 252'sine takımların forvetleri imza koydu.



- Forvetlerin golleri



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada takımların attığı toplam gol ve forvet oyuncularının gol sayıları şöyle:

