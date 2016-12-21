Cimbom uzatmada güldü

E Grubu'ndaki ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin, ikinci haftada deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maç da aynı skorla tamamlandı.

Kupadaki üçüncü maçına Türk Telekom Arena'da çıkan Galatasaray, 2. Lig takımı Tuzlaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın 68. dakikasında kaptanı Sabri Sarıoğlu ile öne geçen Galatasaray, Ozan Papaker'in 75. dakikadaki golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Mücadelenin son bölümlerine 1-1'lik beraberlikle girilirken, 90. dakikada kazanılan penaltıyı Josue'nin gole çevirmesiyle sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

SABRİ SARIOĞLU'NDAN 601 GÜN SONRA GOL

Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra resmi bir maçta gol attı.

Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı ekibin en tecrübeli isimlerinden olan Sabri, Tuzlaspor maçının 68. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Nisan 2015'te Sivasspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri havalandıran Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Josue ise geçen hafta Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçın ardından, Tuzlaspor müsabakasında da fileleri havalandırdı.

TUZLASPOR, LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor, E Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

Gruptaki ilk maçında Spor Toto 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 4-0 yenen Tuzlaspor, ikinci hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig takımı Elazığspor'u 1-0 mağlup etti. Üçüncü hafta öncesinde 6 puanı bulunan İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Tuzlaspor, aldığı yenilgiye rağmen, 6 puanla liderliğini devam ettirdi.

İlk iki maçını berabere tamamlayan Galatasaray, Tuzlaspor maçında aldığı galibiyetle 5 puana çıkarak, ikinci sıradaki yerini korudu. Üç maçta 4 puanı bulunan Anagold 24 Erzincanspor'un üçüncü olduğu grupta, dördüncü sıradaki Elazığspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

Üçüncü maçlar sonunda E Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu:

Takım O G B M A Y Av. P

1. Tuzlaspor 3 2 0 1 6 2 4 6

2. Galatasaray 3 1 2 0 4 3 1 5

3. Anagold 24 Erzincanspor 3 1 1 1 5 5 0 4

4. Elazığspor 3 0 1 2 1 6 -5 1



YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

Karşılaşmanın yardımcı hakemi Arkın Akgöl sakatlanarak, görevi bırakmak zorunda kaldı.

Mücadelede 2. yardımcı hakem olarak görev yapan Akgöl, maçın 22. dakikasında hızlı gelişen Tuzlaspor atağında depar attı. Sol baldırından sakatlanan hakem Arkın Akgöl, saha kenarında kendisini yere bıraktı.

Galatasaray sağlık ekibinin müdahale ettiği Akgöl, maça devam edemezken müsabakanın 4. hakemi Serkan Ergün, yardımcı hakemlik görevini devraldı. Maç, 28. dakikadaki hava atışının ardından kaldığı yerden devam etti.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Galatasaray-Tuzlaspor mücadelesine ev sahibi takım taraftarları ilgi göstermedi.

Türk Telekom Arena'da yapılan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık bin Galatasaray taraftarı takımlarını statta destekledi.

Konuk ekip Tuzlaspor için ayrılan yerde de yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu tezahüratlarla takımına destek verdi.