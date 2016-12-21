 ‘Burak yine ofsayta düştü’ – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Burak yine ofsayta düştü’

    ‘Burak yine ofsayta düştü’
    Kariyerine Çin'in Beijing Guoan takımda devam eden 'ın Nişantaşı'nda İETT şoförüyle olan tartışması gündeme oturdu. Sosyal medyayı sallayan kavga ile alakalı binlerce yorum yapılırken caps çılgınlıkları da aldı başını yürüdü. Şoförün çıkardığı sopa yardımcı hakemlerin kaldırdığı bayrakla değiştirildi, "Burak yine ofsayta düştü" yorumları yapıldı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:12
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