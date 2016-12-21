 ''Bizim için çok kötü bir maçtı'' – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ''Bizim için çok kötü bir maçtı''

    ''Bizim için çok kötü bir maçtı''

    Teknik Direktörü , E Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi 'u 2-1 yenmelerine rağmen kötü bir maç geçirdiklerini söyledi.

    Türk Telekom Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Müsabakayla ilgili yapacağım tek yorum, bizim için çok kötü bir maçtı." dedi.

    Riekerink, bazı oyuncularından konsantrasyon eksikliği olduğuna vurgu yaparak, "Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bireysel performanslar açısından mental eksiklikler vardı." diye konuştu.

    Orta sahada sistemsel bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Riekerink, "Bireysel performanslar da önemlidir ama takım olarak kendinizden daha zayıf olarak değerlendirilen bir takıma yer ve zaman verirseniz, mücadele etmezseniz, tabii ki işler kötü olur. Bugün oynamayan Selçuk İnan'ın orta sahada önemli bir yeri var. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı düzelince orta sahada önemli görevleri var. Bu bağlamda orta sahada kaliteli futbolcularımız olacak. Değişiklik için daha öncelikli pozisyonlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

    TUZLASPOR CEPHESİ
    Teknik Direktörü Metin Ersan, karşılaşmadan son dakikalardaki penaltı golüyle mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

    Futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Ersan, "Oyuncularımı gönülden kutluyorum. 'a karşı oynamak kolay iş değil. Seyredenlere zevkli bir maç izlettiğimize inanıyorum. Çocuklarımın alınlarından öptüm. Uzatma dakikalarında penaltı golüyle mağlup olmak oyuncularımı çok üzdü. Biz de çok üzgünüz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan daha ümitli bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Maç içinde Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşadıkları gerginliğin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına değinen Ersan, "Futbol içinde böyle şeyler oluyor ama Sabri bizim yanlış bir kelime kullandığımızı zannetti. Biz, o tarz antrenörlerden değiliz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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