''Bizim için çok kötü bir maçtı''
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yenmelerine rağmen kötü bir maç geçirdiklerini söyledi.
Türk Telekom Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Müsabakayla ilgili yapacağım tek yorum, bizim için çok kötü bir maçtı." dedi.
Riekerink, bazı oyuncularından konsantrasyon eksikliği olduğuna vurgu yaparak, "Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bireysel performanslar açısından mental eksiklikler vardı." diye konuştu.
Orta sahada sistemsel bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Riekerink, "Bireysel performanslar da önemlidir ama takım olarak kendinizden daha zayıf olarak değerlendirilen bir takıma yer ve zaman verirseniz, mücadele etmezseniz, tabii ki işler kötü olur. Bugün oynamayan Selçuk İnan'ın orta sahada önemli bir yeri var. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı düzelince orta sahada önemli görevleri var. Bu bağlamda orta sahada kaliteli futbolcularımız olacak. Değişiklik için daha öncelikli pozisyonlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.
TUZLASPOR CEPHESİ
Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, karşılaşmadan son dakikalardaki penaltı golüyle mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Ersan, "Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Galatasaray'a karşı oynamak kolay iş değil. Seyredenlere zevkli bir maç izlettiğimize inanıyorum. Çocuklarımın alınlarından öptüm. Uzatma dakikalarında penaltı golüyle mağlup olmak oyuncularımı çok üzdü. Biz de çok üzgünüz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan daha ümitli bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Maç içinde Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşadıkları gerginliğin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına değinen Ersan, "Futbol içinde böyle şeyler oluyor ama Sabri bizim yanlış bir kelime kullandığımızı zannetti. Biz, o tarz antrenörlerden değiliz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
taraftar size unutamayacağınız bir yeni yıl hediyesiyle geliyoruzzz.bekleyin.
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
işte hakemlerimiz cüneyt deniz alper hüseyin yunus bülent fırat özgür mete tolga halis adı halis ama niyetler hiç halis değil FB BJK GS nin kazanması için ne gerekirse yapılıyor 2li mücadelelerde top fb gs deyse devam top rakipte kalmışsa FB GS lehine faul. Serdar Titayı itiyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. Serdar Titaya çelme takıyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. hakem Mersinli oyunculara kart gösteriyor. FB li oyunculara kaşlarını çatıyor. Rıza hoca kenarda çıldırıyor. GS maçında 6. dakikada Adem Büyük düşürüldü faul verilseydi avantaj olacaktı. avantaj olmasın diye faul verilmedi. daha sonra Adem Büyük yine düşürüldü top Babelde kaldı Avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu. Avantaj olmasın diye faul verildi. oyun geriye döndürüldü. oyuncular ters olsaydı her 2 pozisyonda sarı kart olurdu. bunlara tehlike olacak takımlar budanıyor. bunlardan deniz yüzüne gözüne bulaştırınca azledildi şimdi dili çözüldü.. konuşunca cezayı yedi...
- Van Persie şoku
Toplam 11
Yorum
kemal geleli 2 yıl oldu ,adam ya sakat,ya antrenman eksiği var ya da küs...iki maç var üç maç yok...ama yılda 5 milyon cepte..bu nasıl transfer?...
''Bizim için çok kötü bir maçtı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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