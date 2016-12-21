1 puan çok işe yarayacak
Oynattığı futbol kadar 90+2’de maç berabereyken Sneijder’i çıkarıp Chedjou’yu sokmasıyla eleştirilen Hollandalı hocadan cevap geldi: “Aldığımız 1 puanın değerini sezon sonunda herkes anlayacak”
'ÇABUK TEPKİ VERDİK'
Hollandalı hoca, özellikle sosyal medya üzerinde sert biçimde eleştirilirken taraftarlar Osmanlıspor maçının 90+2. dakikasında skorda eşitlik varken Wesley Sneijder'in çıkıp Aurelien Chedjou'nun oyuna girmesini kabullenemiyor. Tüm bu eleştirilere Jan Olde Riekerink'ten cevap geldi. Hollandalı çalıştırıcı "Zemini herkes gördü. Değil koşmak ayakta durmak bile mümkün değildi. Bu şartlarda Osmanlıspor gibi iyi bir takımdan alınan 1 puan önemli. Aldığımız 1 puanın değerini şu an beni eleştiren herkes sezon sonu anlayacak. 86. dakikada gol yememize rağmen maçı kaybetmedik, çabuk tepki verdik. Bunlar önemli detaylar" ifadelerini kullandı.
'OYUNDAN DÜŞTÜK O YÜZDEN ALDIM'
Jan Olde Riekerink, Osmanlıspor karşılaşmasında 90+2'de yaptığı Sneijder-Chedjou değişikliğini de savundu. Hollandalı teknik adam zorlu şartlarda 1 puanı yakalamışken bunu kaybetmek istemediğini ayrıca rakibin o anlarda oyunun kontrolünü aldığını belirtti. Riekerink yarışta 1 puanın bile bazen çok önemli olduğunu hatırlatıp kendisinin doğru kararlar almak için kulübede oturduğunu kaydetti.
'ALANYA MAÇINI KAZANMALIYIZ'
Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve Süper Lig'deki Alanyaspor maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Riekerink "Önce Tuzla'yı sonra da Alanya'yı yenmeliyiz. Ligde zirve yarışındayız. Buradan kopmamalıyız" diye konuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:13
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
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Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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