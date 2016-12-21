 1 puan çok işe yarayacak – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    1 puan çok işe yarayacak

    1 puan çok işe yarayacak

    Oynattığı futbol kadar 90+2’de maç berabereyken Sneijder’i çıkarıp Chedjou’yu sokmasıyla eleştirilen Hollandalı hocadan cevap geldi: “Aldığımız 1 puanın değerini sezon sonunda herkes anlayacak”

    puan olarak şampiyonluk yarışının içerisinde gözükse de futboluyla sık sık eleştiriliyor. Bu duruma en net kritik Kasımpaşa mücadelesi sonrası 2. Başkan Nasuhi Sezgin'den gelmişti. Sezgin "Bu futbol şampiyonluk için yeterli değil" demişti. Ancak kötü futbol Osmanlı'da da aynen devam etti. Başkent ekibi, şut rekorları kırarken Muslera sayesinde Aslan 1 puanı kurtardı. Sezonun ilk yarısında iyi oynadığı maç sayısı bir elin parmaklarını bulmayan Galatasaray'da hedefteki isim yıldızlarla dolu kadroyu iyi kullanılmadığı düşünülen teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten başkası değil.

    'ÇABUK TEPKİ VERDİK'
    Hollandalı hoca, özellikle sosyal medya üzerinde sert biçimde eleştirilirken taraftarlar Osmanlıspor maçının 90+2. dakikasında skorda eşitlik varken Wesley Sneijder'in çıkıp Aurelien Chedjou'nun oyuna girmesini kabullenemiyor. Tüm bu eleştirilere Jan Olde Riekerink'ten cevap geldi. Hollandalı çalıştırıcı "Zemini herkes gördü. Değil koşmak ayakta durmak bile mümkün değildi. Bu şartlarda Osmanlıspor gibi iyi bir takımdan alınan 1 puan önemli. Aldığımız 1 puanın değerini şu an beni eleştiren herkes sezon sonu anlayacak. 86. dakikada gol yememize rağmen maçı kaybetmedik, çabuk tepki verdik. Bunlar önemli detaylar" ifadelerini kullandı.

    'OYUNDAN DÜŞTÜK O YÜZDEN ALDIM'
    , Osmanlıspor karşılaşmasında 90+2'de yaptığı Sneijder-Chedjou değişikliğini de savundu. Hollandalı teknik adam zorlu şartlarda 1 puanı yakalamışken bunu kaybetmek istemediğini ayrıca rakibin o anlarda oyunun kontrolünü aldığını belirtti. Riekerink yarışta 1 puanın bile bazen çok önemli olduğunu hatırlatıp kendisinin doğru kararlar almak için kulübede oturduğunu kaydetti.

    'ALANYA MAÇINI KAZANMALIYIZ'
    Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve Süper Lig'deki Alanyaspor maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Riekerink "Önce Tuzla'yı sonra da Alanya'yı yenmeliyiz. Ligde zirve yarışındayız. Buradan kopmamalıyız" diye konuştu.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:13
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