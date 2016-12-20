Bu sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran Yasin Öztekin, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımda 100. maçını geride bıraktığını belirterek, "Galatasaray'a geldiğimde büyük bir rekabet olacağını biliyordum. Hep hazırdım. Kendime güvendim. 2,5 senede 100 maç bence iyi bir sayı. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da buna devam edeceğim." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, şampiyonluğa ulaştıkları 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a Türk Telekom Arena'da attığı golü unutamadığını dile getirerek, "O seneye sıkıntılı bir başlangıç yapmıştım. Sonrasında kendime inanarak formayı kaptım. Beşiktaş karşılaşması şampiyonluk maçıydı. O golü hiçbir zaman unutamam. Aynı sezon oynadığımız bir de Kasımpaşa karşılaşması vardı. 2-0'dan gelip 3-2 kazanmıştık." diye konuştu.





"PES ETMEDİM"

Yasin Öztekin, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulayarak, "Pes etseydim buralara gelemezdim. Bu nedenle pes etmedim. Galatasaray'a gelirken de yapabileceklerimi biliyordum. Şans geldiğinde iyi değerlendirmem gerekiyordu." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli futbolcu, 3 senedir oğlu Miraç'ı Türk Telekom Arena'daki maçlara getirdiğini anlatarak, "Umarım maçları unutmaz. Ona hep anlatacağım. Galatasaray'a geldiğimde ne kadar mutlu olduğumu, yaşadığım zorlukları ve pes etmediğimi anlatacağım. Futbol benim hayatım. Çocuğum da 4,5 yaşında. Sürekli beraber top oynuyoruz. Umarım bir gün benden de iyi futbolcu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Öztekin, geçen sezon toplamda 10 gol attığını belirterek, "Bu sene, onu geçmek istiyorum ama sayı olarak bir hedefim yok." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe derbisinde istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Yasin, "Son maçlarda iyi oynadık. Bunu yaptığımız sürece galibiyetler gelecek. Aytemiz Alanyaspor maçını da bu şekilde kazanacağız. Zor bir süreç geçirdik. Şu an iyi durumdayız. Son maçımızı da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.





"ONLARIN ACISI BİZİM ACIMIZ"

Yasin Öztekin, Süper Lig'de Gaziantepspor'u yendikleri maçta attığı golden sonra sevincini polis memurlarıyla paylaşmasıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Annem ve babam tribündeydi. İlk defa birlikte maç izlediler. Çok mutlu olduğum bir andı. Fakat bir gün önce yaşananlar ve golden sonra polislere sarılmam ayrı bir durum. Duygulandım. Bütün Türkiye'nin yapmak istediği şeyi yaptım. Hepimiz biriz. Onlar olmasa bizim güvenliğimiz olmaz. Onların acısı bizim acımız. Bu nedenle sarılmak istedim. Maç sonrası, topu aradım ama bulamadım. Ceza alanının kenarında duruyormuş. Koştum aldım. Bütün arkadaşlara da imza attırdım. İlk defa hat-trick yaptım. Umarım devamı gelir. Topu evimde köşeye koydum."